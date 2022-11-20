Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Высота900 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Максимальная нагрузка90 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияКитай
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