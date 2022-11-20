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Стул пластиковый Fold, складной, розовый

Артикул: CH-050-685
8 оценок
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Стул пластиковый Fold, складной, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Вес3.17 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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