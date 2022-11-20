Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина460 мм
- Высота810 мм
- Вес3.17 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый
- Страна изготовленияКитай
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 белых стула
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Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9
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Стол Лидер 1, 1500х800, белый
Стол Лидер 10, 1500x500
Стол Лидер 7, 2250x700
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
Стол ЛИРА/180, 2000x1000
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