Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина380 мм
- Высота900 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья780 мм
- Максимальная нагрузка90 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
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