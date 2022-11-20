Фотография Стул пластиковый Gaius, на колесиках от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Gaius, на колесиках

4.5
Оптовая цена
от 9 190 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Gaius, на колесиках
Стул пластиковый Gaius, на колесиках
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Стул пластиковый Gaius, на колесиках

4.5
9190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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