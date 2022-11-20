Фотография Стул пластиковый Gaius, на полозьях от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Gaius, на полозьях

4.9
Оптовая цена
от 10 390 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый Gaius, на полозьях
Стул пластиковый Gaius, на полозьях
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый Gaius, на полозьях

4.9
10390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками
Следующий Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 350 ₽
Оптовая цена
3.8
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул Изо СТ, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Изо СТ
Настоящее фото товара Обеденный стол Премьер, произведённого компанией ChiedoCover
55 000 ₽
Оптовая цена
4.1
Обеденный стол Премьер
Настоящее фото товара Подвесной светильник Стэрия с зеркалом, произведённого компанией ChiedoCover
17 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Стэрия с зеркалом
Настоящее фото товара Полукресло Лилия, сине-фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Полукресло Лилия, сине-фиолетовый
Настоящее фото товара Часы настенные Дуэт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
5
Часы настенные Дуэт
Настоящее фото товара Часы настенные Французский Бульдог, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Часы настенные Французский Бульдог
Настоящее фото товара Часы настенные Листва, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Часы настенные Листва
Настоящее фото товара Часы настенные Горизонт, произведённого компанией ChiedoCover
2 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Часы настенные Горизонт
Настоящее фото товара Часы настенные Шарада, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Часы настенные Шарада

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Gaius, на колесиках
Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover
18 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Mork на металлической основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе , произведённого компанией ChiedoCover
16 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Mork Kit на металлической основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork Kit на колесной основе , произведённого компанией ChiedoCover
15 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул пластиковый Mork Kit на колесной основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Mindy на полозьях
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover
17 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Mindy на металлической основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
15 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул пластиковый Mindy на колесной основе