Фотография Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой

4.7
Оптовая цена
от 12 290 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой
Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой
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Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой

4.7
12290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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