Фотография Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром

4.1
Оптовая цена
от 14 890 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
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Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром

4.1
14890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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