Фотография Стул пластиковый Gaius секция от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Gaius секция

5
Оптовая цена
от 24 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Gaius секция
Стул пластиковый Gaius секция
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Стул пластиковый Gaius секция

5
24090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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