Фотография Стул пластиковый Malika от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Malika

4.6
Оптовая цена
от 6 090 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Malika
Стул пластиковый Malika
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Стул пластиковый Malika

4.6
6090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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