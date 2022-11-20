Фотография Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях

4.7
Оптовая цена
от 7 450 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками на полозьях

4.7
7450 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius, на колесиках, с подлокотниками
Следующий Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Изо с пюпитром, красный
Настоящее фото товара Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 250 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
Настоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover-36%
Новинка
1 290 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул складной банкетный Lite, белый
Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
40 000 ₽
Оптовая цена
5
Обеденный стол Гулливер
Настоящее фото товара Стул Киви Грэмми, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover-6%
Новинка
5 290 ₽5 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Киви Грэмми, кожзам синий
Настоящее фото товара Напольная вешалка Аристократка, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Напольная вешалка Аристократка
Настоящее фото товара Настенная вешалка Кот, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Настенная вешалка Кот
Настоящее фото товара Вешалка напольная Аристократка №2, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Вешалка напольная Аристократка №2
Настоящее фото товара Вешалка напольная Интеллигент, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка напольная Интеллигент
Настоящее фото товара Вешалка для одежды Home Love, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка для одежды Home Love

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками оптом

Настоящее фото товара Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
13 750 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole , произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Ole
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover
13 450 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Ole на металлической основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ole на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
12 400 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый Ole на колесной основе
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый One Shot с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
7 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками на полозьях
Настоящее фото товара Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
9 850 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул складной Балу, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул складной Балу
Настоящее фото товара Стул складной Кемпинг, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул складной Кемпинг