Стул пластиковый Maxi Diva, фисташковый

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Стул пластиковый Maxi Diva, оранжевый

Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Maxi Diva с корпусом из переработанного технополимера, армированного стекловолокном
Алюминиевые ножки квадратного сечения 22х22 мм.
Возможность штабелирования до 6 шт. обеспечивает компактность и мобильность стульев.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террассах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.38 м3

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