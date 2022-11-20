Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Maxi Diva с корпусом из переработанного технополимера, армированного стекловолокном
Алюминиевые ножки квадратного сечения 22х22 мм.
Возможность штабелирования до 6 шт. обеспечивает компактность и мобильность стульев.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террассах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина500 мм
- Глубина530 мм
- Вес3.5 кг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.38 м3