Стул пластиковый Maxi Diva, оранжевый

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый
Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый
Следующий Стул пластиковый Maxi Diva, фисташковый
Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый

Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Maxi Diva с корпусом из переработанного технополимера, армированного стекловолокном
Алюминиевые ножки квадратного сечения 22х22 мм.
Возможность штабелирования до 6 шт. обеспечивает компактность и мобильность стульев.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террассах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес3.5 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.38 м3

Другие товары из раздела

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит

В наличии 2 шт.
Стул пластиковый Sai, оранжевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Sai, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Sai, оранжевый

В наличии 1 шт.
Стул пластиковый Top Gio, зеленыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Top Gio, зеленый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
12

Кресло подвесное SIESTA2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
10

Подвесное 1-местное кресло BEND

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
14

Подвесное 1-местное кресло VEIL

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Подвесное 1-местное кресло MALTA

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
11

Подвесное 1-местное кресло VEIL2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
15

Подвесное 1-местное кресло CAPONE

Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Кресло подвесное Habitation, плетеное

С этим товаром покупают

Чехол 46Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от390
9

Чехол 46

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от450
10

Чехол 48

Настоящее фото товара Чехол 36 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
11

Чехол 36 из плотного спандекса

Чехол 02, розовато-серыйНастоящее фото товара Чехол 02, розовато-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от650
82Хит

Чехол 02, розовато-серый

Чехол 02, спандекс, оранжевыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от550
12

Чехол 02, спандекс, оранжевый

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от395
9

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий

Чехол 48, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 48, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
11

Чехол 48, бордовый