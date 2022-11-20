Характеристики товара
Описание
Особенности:
изготовлен из высококачественного пластика;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования до 22 шт. в стопке
|Размер упаковки
|мм
|460х920х2260 мм
|Объем упаковки
|0.956 куб.м
|Вес упаковки
|76 кг
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина440 мм
- Глубина500 мм
- Вес3.25 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке22 шт
- Объём упаковки0.96 м3