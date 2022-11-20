Фотография Стул пластиковый Mindy от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Mindy

4.3
Оптовая цена
от 6 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый Mindy
Стул пластиковый Mindy
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый Mindy

4.3
6790 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Mork на полозьях
Стул пластиковый Mork на полозьях
Следующий Стул пластиковый Ole
Стул пластиковый Ole

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол обеденный Ларедо белый/ бук
Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 021, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Гаага велюр OSCAR 021
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Настоящее фото товара Вешалка костюмная В 70, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка костюмная В 70
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 348, произведённого компанией ChiedoCover
6 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Вешалка костюмная Галант 348
Настоящее фото товара Вешалка костюмная с ящиками В 23Н, произведённого компанией ChiedoCover
6 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Вешалка костюмная с ящиками В 23Н
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Сартон 41, произведённого компанией ChiedoCover
2 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Вешалка костюмная Сартон 41
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 342, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка костюмная Галант 342
Настоящее фото товара Стул Уни, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Уни
Настоящее фото товара Диван Доре До трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
69 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Доре До трехместный

Другие товары из раздела стулья для столовой

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый One Shot с подлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
7 650 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый One Shot с полуподлокотниками
Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot , произведённого компанией ChiedoCover
5 290 ₽
Оптовая цена
5
Стул пластиковый One Shot
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ari, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Ari
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ari на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
5 150 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Ari на полозьях
Настоящее фото товара Стул пластиковый Malika, произведённого компанией ChiedoCover
5 360 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Malika
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Тейлор экокожа бежевый
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Тейлор экокожа черный
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Тейлор экокожа коричневый
Настоящее фото товара Стул Тейлор экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Тейлор экокожа белый