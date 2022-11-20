Характеристики товара
Описание
Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена и поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
|Размер упаковки
|мм
|530х760х990 мм
|Объем упаковки
|0.399 куб.м
|Вес упаковки
|24 кг
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина520 мм
- Глубина570 мм
- Вес4.9 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкрасный, белый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.40 м3