Стул пластиковый Moon, белый, янтарный

14 оценок

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Стул пластиковый Moon, белый, красный

Характеристики товара

Описание

Особенности:
- изготовлен из высококачественного полипропилена и поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковкимм530х760х990 мм
Объем упаковки0.399 куб.м
Вес упаковки24 кг
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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес4.9 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветжелтый, белый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.40 м3

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