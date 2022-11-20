Фотография Стул пластиковый Mork на ножках от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Mork на ножках

4.9
Оптовая цена
от 14 120 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Mork на ножках
Стул пластиковый Mork на ножках
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Стул пластиковый Mork на ножках

4.9
14120 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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