Фотография Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками

4.7
Оптовая цена
от 9 850 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками
Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками
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Стул пластиковый Nofrill с подлокотниками

4.7
9850 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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