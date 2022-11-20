Фотография Стул пластиковый Nuke от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Nuke

4.4
Оптовая цена
от 5 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый Nuke
Стул пластиковый Nuke
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый Nuke

4.4
5990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками
Стул пластиковый Dora 263 с подлокотниками
Следующий Стул пластиковый Nuke с подлокотниками
Стул пластиковый Nuke с подлокотниками

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover-6%
1 690 ₽1 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Азия 25мм
Настоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover-24%
2 290 ₽2 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Eames голубой
Настоящее фото товара Стол пластиковый Ice 2, произведённого компанией ChiedoCover
16 900 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол пластиковый Ice 2
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover-8%
1 840 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Настоящее фото товара Комплект для стола и стульев, жаккардовый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
9 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, голубой
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 360 , произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Вешалка костюмная Галант 360
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 341, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка костюмная Галант 341
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 343, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Вешалка костюмная Галант 343
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 357, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Вешалка костюмная Галант 357
Настоящее фото товара Вешалка костюмная Галант 356, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Вешалка костюмная Галант 356

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork , произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Mork
Настоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-7%
1 390 ₽1 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул складной Джек бежевый
Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул складной Brabix черный, экокожа
Настоящее фото товара Стул складной тканевый, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной тканевый
Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул прозрачный на полозьях Gliss серый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuta, произведённого компанией ChiedoCover
6 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Nuta
Настоящее фото товара Стул пластиковый Ibiza Basic, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул пластиковый Ibiza Basic
Настоящее фото товара Стул пластиковый с подлокотниками Nuta, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый с подлокотниками Nuta
Настоящее фото товара Стул пластиковый Remind, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул пластиковый Remind
Настоящее фото товара Стул пластиковый Remind с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
17 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул пластиковый Remind с принтом