Фотография Стул пластиковый Nuke с подлокотниками от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Nuke с подлокотниками

4.5
Оптовая цена
от 6 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Nuke с подлокотниками
Стул пластиковый Nuke с подлокотниками
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Стул пластиковый Nuke с подлокотниками

4.5
6190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик

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