Фотография Стул пластиковый Ole на металлической основе от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый Ole на металлической основе

4.6
Оптовая цена
от 16 290 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Ole на металлической основе
Стул пластиковый Ole на металлической основе
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Стул пластиковый Ole на металлической основе

4.6
16290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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