Фотография Стул пластиковый One Shot от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый One Shot

5
Оптовая цена
от 5 990 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый One Shot
Стул пластиковый One Shot
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Стул пластиковый One Shot

5
5990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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