Фотография Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

4.4
Оптовая цена
от 12 690 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях
Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях
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Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

4.4
12690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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