Стул пластиковый Pepper, оранжевый

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Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Pepper выполнен из технополимера, армированного стекловолокном
Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Размер упаковкимм790х510х1080 мм
Объем упаковки0.435 куб.м
Вес упаковки23.2 кг
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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.44 м3

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