Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Pepper выполнен из технополимера, армированного стекловолокном
Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Размер упаковки
|мм
|790х510х1080 мм
|Объем упаковки
|0.435 куб.м
|Вес упаковки
|23.2 кг
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина490 мм
- Глубина500 мм
- Вес3 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.44 м3