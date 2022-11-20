Стул пластиковый с обивкой Class-X Soft

13 оценок

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Стул пластиковый с обивкой Class-X Soft

4.2
19 190 ₽
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Стул пластиковый Chloe Trend Chair Mon Amour, красный
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес5.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота880 мм

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