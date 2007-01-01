Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина440 мм
- Высота780 мм
- Материалпластик
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Casa капучино, велюр / черный каркас
Стол Сильвер 1200, раздвижной, овальный, венге/ крем, стеклянная столешница
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый