Фотография Стул пластиковый шоколад от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый шоколад

4.3
Оптовая цена
от 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул пластиковый шоколад
Стул пластиковый шоколад
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул пластиковый шоколад

4.3
990 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Classic, белый
Кресло пластиковое Classic, белый
Следующий Стул пластиковый Cool, зеленый
Стул пластиковый Cool, зеленый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина525 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220 ₽
Оптовая цена
5
Новогодний чехол на стул 01
Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 050 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Настоящее фото товара Стол круглый Olden, произведённого компанией ChiedoCover
1 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый Olden
Настоящее фото товара Пуф Азимут Incanto венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Пуф Азимут Incanto венге
Настоящее фото товара Пуф Спутник Incanto венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Пуф Спутник Incanto венге
Настоящее фото товара Пуф Спутник Cross Cocoa венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Спутник Cross Cocoa венге
Настоящее фото товара Пуф Спутник Village венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Пуф Спутник Village венге
Настоящее фото товара Пуф Азимут Verdi бук, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Пуф Азимут Verdi бук
Настоящее фото товара Стул Вольтер Дуэль, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Вольтер Дуэль
Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover-28%
6 390 ₽8 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул пластиковый Cool, красный
Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Cool, антрацит
Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул пластиковый Cool, фиолетовый
Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый Cool, тортора
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, кофе, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Costa, кофе
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Costa, антрацит
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Costa, тортора
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Кресло пластиковое Costa, белый
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло пластиковое Costa, голубой
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Costa, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло пластиковое Costa, красный