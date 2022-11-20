Стул пластиковый складной Capri, антрацит

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул пластиковый складной Capri, антрацит

4.9
2 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый складной Capri, белый
Стул пластиковый складной Capri, белый
Следующий Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный
Кресло пластиковое Carmen, белый/ красный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина450 мм
  • Ширина470 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

С этим товаром покупают

Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
12

Новогодний чехол на стул 03

Настоящее фото товара Стул Eames, серый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
10

Стул Eames, серый прозрачный

Стул детский Kinder S, деревянныйНастоящее фото товара Стул детский Kinder S, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
440
Оптовая цена
11

Стул детский Kinder S, деревянный

Настоящее фото товара Стол круглый Ringebu, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
15

Стол круглый Ringebu

Стул Гаага велюр OSCAR 028Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 028, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
10

Стул Гаага велюр OSCAR 028

Настоящее фото товара Банкетка Классика 5 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена
14

Банкетка Классика 5 ДК

Настоящее фото товара Банкетка Классика 5/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
5

Банкетка Классика 5/1 ДК

Настоящее фото товара Банкетка Хельга 1, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена
8

Банкетка Хельга 1

Настоящее фото товара Банкетка Хельга 1/1, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
6

Банкетка Хельга 1/1

Настоящее фото товара Банкетка Хельга 2, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена
13

Банкетка Хельга 2

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, черный/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Carmen, черный/ прозрачный

Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Carmen, белый/ фиолетовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Carmen, черный/ янтарь

Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый

Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, лен

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, антрацит

Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный

Настоящее фото товара Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, антрацит

Кресло алюминиевое AlvdalenНастоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
7

Кресло алюминиевое Alvdalen