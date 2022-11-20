Фотография Стул пластиковый Стандарт, желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул пластиковый Стандарт, желтый

4.3
Оптовая цена
от 890 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый Стандарт, желтый
Стул пластиковый Стандарт, желтый
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Стул пластиковый Стандарт, желтый

4.3
890 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина525 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Ширина445 мм
  • Высота850 мм
  • Цвет3

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