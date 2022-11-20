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          Фотография Стул пластиковый Toby белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул пластиковый Toby белый

          4.4
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          от 3 490 ₽4 190 ₽
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          Стул пластиковый Toby белый

          4.4
          3490 ₽4190 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Toby желтый
          Стул пластиковый Toby желтый
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина420 мм
          • Материалпластик
          • Высота до сиденья450 мм
          • Ширина470 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес3.9 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота820 мм

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