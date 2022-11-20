Характеристики товара
Описание
Стулья Tweet - это решение для офиса и дома, кафе, ресторана, разноплановых мероприятий и конференций
Штабелируемый
Сиденье из созданного би-инъекционным способом полипропилена (пластик PPL) с глянцевым покрытием. Задняя часть из непрозрачного полипропилена устойчивого к царапинам
Каркас: сталь, диаметр сечения Ø14 мм. Каркас доступен в цветах: хром, черный хром, окрашенный
Размеры
|мм
540х525х805 мм
|Объем упаковки
|0.37 куб.м
Возможность штабелирования
по 10 шт
Основные характеристики
- Высота805 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина540 мм
- Глубина525 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.37 м3