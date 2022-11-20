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          Фотография Стул пластиковый Virginia, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул пластиковый Virginia, белый

          4.3
          Оптовая цена
          от 3 590 ₽
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          Стул пластиковый Virginia, белый

          4.3
          3590 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина470 мм
          • Глубина590 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес3,5 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота860 мм

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