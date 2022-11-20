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Стул подъемно-поворотный Беллингхем, черный

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Характеристики товара

Описание

Классический вращающийся стул на колесиках с газлифтом подходит для любого современного, стильного офиса или учебного учреждения.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Мягкое сидение сшито из микровелюра, дизайн которого стилизован под "волчью шкуру". Данный материал гиппоалергенный, экологичный, мягкий и приятный на ощупь, при этом очень прочный, эластичный, износоустойчивый и долговечен при использовании. Широкая площадь каркаса, это делает его поразительно устойчивым. Каркас стула выполнен из пластика и металла. Полипропилен с армирующими добавками гарантирует долговечность и износостойкость.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.

ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий. В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.

БЕЗОПАСНОСТЬ Все каркасы проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки. Максимальная статическая нагрузка – 100 кг.

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес6,50 кг
  • Материалпластик, микровелюр
  • Цветбежевый, черный

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