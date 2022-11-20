Характеристики товара
Описание
Классический вращающийся стул на колесиках с газлифтом подходит для любого современного, стильного офиса или учебного учреждения.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Мягкое сидение сшито из микровелюра, дизайн которого стилизован под "волчью шкуру". Данный материал гиппоалергенный, экологичный, мягкий и приятный на ощупь, при этом очень прочный, эластичный, износоустойчивый и долговечен при использовании. Широкая площадь каркаса, это делает его поразительно устойчивым. Каркас стула выполнен из пластика и металла. Полипропилен с армирующими добавками гарантирует долговечность и износостойкость.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий. В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.
БЕЗОПАСНОСТЬ Все каркасы проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки. Максимальная статическая нагрузка – 100 кг.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина620 мм
- Глубина570 мм
- Вес6,50 кг
- Материалпластик, микровелюр
- Цветбежевый, черный