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Стул подъемно-поворотный Канан, черный - фото 1Стул подъемно-поворотный Канан, черный - фото 2Стул подъемно-поворотный Канан, черный - фото 3Стул подъемно-поворотный Канан, черный - фото 4Стул подъемно-поворотный Канан, черный - фото 5

Стул подъемно-поворотный Канан, черный

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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном. Хромированные детали каркаса в сочетании с яркими контрастными цветами сиденья делают изделие настоящим образцом современного стиля.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.

ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий. В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.

НАДЕЖНОСТЬ Широкая площадь каркаса, это делает его поразительно устойчивым. Каркас стула выполнен из пластика и металла. Полипропилен с армирующими добавками гарантирует долговечность и износостойкость.

БЕЗОПАСНОСТЬ Все каркасы проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки. Максимальная статическая нагрузка – 100 кг.

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес7,84 кг
  • Материалпластик, микровелюр
  • Цветбежевый, черный

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