Характеристики товара
Описание
Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном. Хромированные детали каркаса в сочетании с яркими контрастными цветами сиденья делают изделие настоящим образцом современного стиля.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ Газлифт позволяет плавно регулировать стул по высоте, чем обеспечивает комфортное положение любого сидящего человека.
ДИНАМИЧНЫЙ И ПОДВИЖНЫЙ Ножки поставлены на колеса, что позволяет легко перемещать готовый стул без лишних усилий. В состав каркаса входят пять колесиков, комплект крепежа и схема сборки.
НАДЕЖНОСТЬ Широкая площадь каркаса, это делает его поразительно устойчивым. Каркас стула выполнен из пластика и металла. Полипропилен с армирующими добавками гарантирует долговечность и износостойкость.
БЕЗОПАСНОСТЬ Все каркасы проходят производственные испытания по проверке качества на прочность, безопасность и выдерживают продолжительные нагрузки. Максимальная статическая нагрузка – 100 кг.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Вес7,84 кг
- Материалпластик, микровелюр
- Цветбежевый, черный