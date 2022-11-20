Характеристики товара
Описание
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина480 мм
- Длина580 мм
- Глубина580 мм
- Цветсерый
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Стул Поль, синий
Стул Рамоунз, бежевый
Стул Роден Blitz, графит
Стул Роден Blitz, Серый
Стул Роден Blitz, Синий
Стул Руссо Premier, Серо-коричневый
Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый
Стул Венера вращающийся велюр коричневый
Стул Венера Хани велюр серый
Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево
Стул Венера Хани велюр коричневый ножки дерево
Стул Венера велюр серый
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Молот 20мм
Комплект стульев Семейный
Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый
Стул Браун 25мм
Стул PLUTO (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКОМ И СТОЛИКОМ)
Стул William с подлокотниками ромб, бархат светло-серый