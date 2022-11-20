Характеристики товара
Описание
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина480 мм
- Длина580 мм
- Глубина580 мм
- Цветсиний
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Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
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