Стул Поль, синий велюр/ черный каркас

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Поль, серый велюр/ черный каркас
Стул Поль, серый велюр/ черный каркас
Следующий Стул Рамоунз, светло-серый велюр/ черный каркас
Стул Поль, серый велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Другие товары из раздела

Стул Рамоунз, фисташковый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Рамоунз, фисташковый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 550
Оптовая цена
12

Стул Рамоунз, фисташковый велюр/ черный каркас

Стул Роден Blitz, серо-бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Роден Blitz, серо-бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 750
Оптовая цена
12

Стул Роден Blitz, серо-бежевый велюр/ черный каркас

В наличии 20 шт.
Стул Роден Blitz, коричневый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Роден Blitz, коричневый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 750
Оптовая цена
5

Стул Роден Blitz, коричневый велюр/ черный каркас

В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
14

Прихожая лофт Нагпур

Прихожая лофт НаилсиНастоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
16

Прихожая лофт Наилси

С этим товаром покупают

Скатерть Ричард, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 610
10

Скатерть Ричард, круглая

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладьНастоящее фото товара Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 650
111Хит

Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Скатерть ГабардинНастоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от45017
540 ₽
7

Скатерть Габардин

Скатерть Бахрома, прямоугольнаяНастоящее фото товара Скатерть Бахрома, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
8

Скатерть Бахрома, прямоугольная