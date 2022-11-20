Товар в корзине. Перейти

Стул Поль, зеленый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Поль, бежевый
Стул Поль, бежевый
Следующий Стул Поль, латте
Стул Поль, бежевый

Характеристики товара

Описание

Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Цветзеленый

Похожие товары

Стул Поль, латтеНастоящее фото товара Стул Поль, латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
11

Стул Поль, латте

В наличии 76 шт.
Стул Поль, серыйНастоящее фото товара Стул Поль, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
13

Стул Поль, серый

В наличии 104 шт.
Стул Поль, синийНастоящее фото товара Стул Поль, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
8

Стул Поль, синий

В наличии 128 шт.
Настоящее фото товара Стул Рамоунз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 100
Оптовая цена
14

Стул Рамоунз, бежевый

В наличии 32 шт.
Стул Роден Blitz, графитНастоящее фото товара Стул Роден Blitz, графит, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
7

Стул Роден Blitz, графит

Стул Роден Blitz, СерыйНастоящее фото товара Стул Роден Blitz, Серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
15

Стул Роден Blitz, Серый

В наличии 68 шт.
Стул Роден Blitz, СинийНастоящее фото товара Стул Роден Blitz, Синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
11

Стул Роден Blitz, Синий

В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул Руссо Premier, Серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена
15

Стул Руссо Premier, Серо-коричневый

Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99039
20 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Венера вращающийся велюр пыльно-розовый

В наличии 36 шт.
Стул Венера вращающийся велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99039
20 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера вращающийся велюр коричневый

В наличии 35 шт.

Другие товары из раздела

Стул Венера Хани велюр серыйНастоящее фото товара Стул Венера Хани велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Венера Хани велюр серый

В наличии 22 шт.
Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки деревоНастоящее фото товара Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Венера Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

В наличии 49 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Астана 25мм - золото, корона синяяНастоящее фото товара Стул Астана 25мм - золото, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080
12

Стул Астана 25мм - золото, корона синяя

Комплект мебели КьявариНастоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
15

Комплект мебели Кьявари

Стул Олимпия полубарный, Candy CreamНастоящее фото товара Стул Олимпия полубарный, Candy Cream, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
12

Стул Олимпия полубарный, Candy Cream

Стул Q5 (на прутке со столиком)Настоящее фото товара Стул Q5 (на прутке со столиком), произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
13

Стул Q5 (на прутке со столиком)

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
7

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

Стул Marcus, бархат синийНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Стул Marcus, бархат синий