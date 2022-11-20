Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина480 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Поль, латте велюр/ черный каркас
Стул Поль, серый велюр/ черный каркас
Стул Поль, синий велюр/ черный каркас
Стул Рамоунз, светло-серый велюр/ черный каркас
Стул Рамоунз, фисташковый велюр/ черный каркас
Стул Роден Blitz, серо-бежевый велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest