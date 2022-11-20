Характеристики товара
Описание
Стильный стул с оригинальной формой спинки, высокой поддержкой и подлокотниками. В качестве обивки используется мягкий велюр. Металлический каркас золотого цвета огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 80,5*60*62CM
Вес брутто: 15,5 кг.
Объем: 0,29 м3
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина590 мм
- Глубина530 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки805 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки15.50 кг