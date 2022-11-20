Характеристики товара
Описание
Изящная модель полубарного стула Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков и подчеркнуты декоративными швами, которые визуально разделяют спинку на три зоны. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность. Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и бархата позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, модного ресторана или отеля.
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина440 мм
- Глубина550 мм
- ОбивкаБархат
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия