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Стул полубарный Albert, бархат синий - фото 1Стул полубарный Albert, бархат синий - фото 2

Стул полубарный Albert, бархат синий

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Характеристики товара

Описание

Изящная модель полубарного стула Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков и подчеркнуты декоративными швами, которые визуально разделяют спинку на три зоны. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность. Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и бархата позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, модного ресторана или отеля.

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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