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Стул полубарный Albert, бежевая кожа

Артикул: CH-063-203
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящная модель Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие высокого полубарного стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков и подчеркнуты декоративными швами, которые визуально разделяют спинку на три зоны. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность.

Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и натуральной кожи позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Цвет ножекЧерный матовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

Отзывы

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