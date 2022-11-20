Характеристики товара
Описание
Изящная модель Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие высокого полубарного стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков и подчеркнуты декоративными швами, которые визуально разделяют спинку на три зоны. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность.
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина440 мм
- Глубина550 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай