Характеристики товара
Описание
Изящная модель Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие высокого полубарного стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков и подчеркнуты декоративными швами, которые визуально разделяют спинку на три зоны. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность.
Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и натуральной кожи позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина550 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный, черный
- Цвет ножекЧерный матовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт