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Стул Полубарный АЛЛЕГРО, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул-кресло АЛЛЕГРО с подлокотниками, разработан на базе барной модели, с применением крестовины на пяти колесах, газлифта и поворотно-подъемного механизма качания.

Мягкие формы сидения, спинка оптимальной высоты и хромированные подлокотники с удобными чехлами обеспечат посетителю комфорт.
Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей.
Чехлы подлокотников изготовленны в цвет сиденья.
Нижняя часть стуля (газлифт, крестовина и колеса) выполнены из прочных материалов.
Сиденье и спинка обшиты экокожей PVC.

Максимальная нагрузка до 90 кг. Инструкция для сборки в комплекте.

Данные для транспортировки

  • Габариты коробки на 2 стула (ШхГхB), мм: 600 х 550 х 530;
  • Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,175;
  • Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 18.


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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес7,4 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа, кожзам
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Страна изготовленияКитай

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