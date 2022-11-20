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Стул полубарный Barrie, кожа бежевый - фото 1Стул полубарный Barrie, кожа бежевый - фото 2

Стул полубарный Barrie, кожа бежевый

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Характеристики товара

Описание

Высокий полубарный стул Barrie всегда будет выгодно смотреться в интерьере, подчеркивая вкус и статус владельца. Модель отличается привлекательным внешним видом и практичностью. Стиль, в котором он выполнен, можно охарактеризовать как мягкая геометрия! Прямоугольное сиденье, высокая спинка с небольшим уклоном назад делают стул невероятно удобным. Главная особенность модели – плавный переход спинки в сиденье, образующий мягкий изгиб. Ножки также обтянутые кожей, создают единый образ и являются визуальным продолжением сиденья.

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Основные характеристики

  • Высота965 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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