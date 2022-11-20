Характеристики товара
Описание
Высокий полубарный стул Barrie всегда будет выгодно смотреться в интерьере, подчеркивая вкус и статус владельца. Модель отличается привлекательным внешним видом и практичностью. Стиль, в котором он выполнен, можно охарактеризовать как мягкая геометрия! Прямоугольное сиденье, высокая спинка с небольшим уклоном назад делают стул невероятно удобным. Главная особенность модели – плавный переход спинки в сиденье, образующий мягкий изгиб. Ножки также обтянутые кожей, создают единый образ и являются визуальным продолжением сиденья.
Основные характеристики
- Высота965 мм
- Ширина460 мм
- Глубина480 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай