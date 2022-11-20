Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножки

9 оценок

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Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножки

4.4
10 990 ₽14 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1коробка/2шт

Габариты: 51*58*74

Вес брутто: 16,5

Объем: 0,2

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Основные характеристики

  • Высота1035 мм
  • Ширина465 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья648 мм
  • Вес8 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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