Стул полубарный Beetle, со спинкой маренго, хромированные ножки
10 990 ₽14 990 ₽
1коробка/2шт
Габариты: 51*58*74
Вес брутто: 16,5
Объем: 0,2
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