Характеристики товара
Описание
Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Стильное цветовое сочетание с хромированными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.
1 коробка/2шт
Габариты: 51*58*74
Вес брутто: 16,5
Объем: 0,2
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Глубина540 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки740 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки16.50 кг