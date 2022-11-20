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Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см - фото 1Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см - фото 2Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см - фото 3Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см - фото 4Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см - фото 5Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см - фото 6Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см - фото 7

Стул полубарный Beetle со спинкой, серый, 65 см

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Характеристики товара

Описание

Оптимальное сочетание созданного дизайнером образа и высокой практичности достигается за счет мягких округлых форм, сглаженных линий и комплектующих материалов превосходного качества. Металлический каркас обеспечивает надежную поддержку. Стильное цветовое сочетание с хромированными ножками создает впечатление неброской притягательности и обаяния.

1 коробка/2шт

Габариты: 51*58*74

Вес брутто: 16,5

Объем: 0,2

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Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

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